Pakistan en VN vragen 816 miljoen euro steun voor slachtoffers overstromingen

"Het geld van Pakistan is op", zei de Pakistaanse minister van klimaatverandering Sherry Rehman vanuit Genève. De VN en Pakistan lanceerden hun oproep om meer geld op een conferentie vanuit de Zwitserse stad. "De naderende winter zal de situatie, in de door overstromingen getroffen gebieden, enkel verergeren", waarschuwde Rehman.



De minister zei voorts dat Pakistan dringend medicijnen nodig heeft voor zo'n 8,2 miljoen mensen en dat het bovendien extra voedsel moet importeren omdat de exportgewassen van het land werden weggespoeld.

Volgens de VN-coördinator in Pakistan, Julien Harneis, is het geld "snel" nodig. "Tot nu toe is er slechts 90 miljoen euro ontvangen voor Pakistan", na een eerdere oproep van de VN vorige maand, waarbij ze 160 miljoen euro vroegen. Bovendien is de 816 miljoen euro een onderschatting, volgens de VN-coördinator.