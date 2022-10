Politie sluit verschillende nagelstudio's bij controleactie in Elsene

“Onze zone hield zaterdag een controleactie in Elsene in samenwerking met onder andere het Arbeidsauditoraat en verschillende overheidsdiensten zoals FOD Financiën, FOD Economie, FOD Volksgezondheid, de RSZ, de RSVZ en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren”, meldt een woordvoerder van de Brusselse politie. "De nadruk lag vooral op de controle van nagelstudio’s. In totaal werden er negen handelszaken gecontroleerd, waarvan er maar liefst zes werden verzegeld na de controle en eentje deels werd verzegeld. De meest voorkomende inbreuken waren illegale tewerkstelling, producten die niet voldeden aan de Belgische wetgeving en het ontbreken van de affichage omtrent de prijzen van de verleende diensten. Bij de actie werden er ook negentien personen administratief aangehouden."