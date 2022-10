Politiehondenschool in Linter test explosievenhonden voor ze naar bommen mogen zoeken op luchthavens

De federale politie leidt in Linter honden op om bijvoorbeeld drugs of explosieven op te sporen. Maar ze worden ook ingezet om vermiste personen of gevluchte daders terug te vinden. Alleen de honden die slagen in de proeven, krijgen een certificaat. Het hondenopleidingscentrum in Linter is uniek in ons land en krijgt ook veel interesse vanuit het buitenland.

Tijdens de coronacrisis werden zelfs honden opgeleid die kunnen ruiken of iemand besmet is met covid of niet.