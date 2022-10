Na klachten over 'rankings' op TikTok: Smartschool laat scholen zelf bepalen of leerlingen profielfoto's van elkaar kunnen zien

"We zijn inderdaad door enkele scholen op de hoogte gebracht over het misbruik van profielfoto's van leerlingen door andere leerlingen", reageert Sergio Destino van Smartschool bij nws.nws.nws. "Om dit een halt toe te roepen, ontwikkelden we bijkomende rechten zodat scholen er voortaan zelf voor kunnen kiezen om profielfoto's van leerlingen al dan niet toonbaar te maken voor andere leerlingen."