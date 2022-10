Puurs-Sint-Amands weigert vergunning voor kleiduifschietclub: "Geluidshinder zou te groot zijn"

De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft een negatief advies gegeven op de plannen van de Klein Brabantse Shooting Club voor een nieuwe schietstand in Ruisbroek naast de A12. Dat schrijft HLN en is ons bevestigd. "De oude kleiduifschietclub had sinds december vorig jaar geen vergunning meer. Deze lente diende de uitbaters hun plannen in voor een nieuwe schietstand in Ruisbroek. Ze wilden 5 dagen op 7 schieten en ook op feestdagen. Daartegen kwamen meer dan 700 bezwaren uit de buurt", zegt bevoegd schepen voor leefmilieu Alex Goethals (CD&V).

De gemeente zag te veel hiaten in het dossier. "Het was niet compleet. Zo had de club te weinig onderbouwd hoe de hinder voor de buurt beperkt zou worden. We hadden ook vragen over de impact op het natuurbehoud en het leefmilieu", aldus Goethals. Ook buurgemeente Niel had zware bedenkingen bij de nieuwe schietstand. Eerder gaf ook de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie een negatief advies. De uiteindelijke beslissing over de vergunning voor de schietstand ligt nu bij de Provincie Antwerpen.