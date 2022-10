Rechtbank legt geen verbod op tegen gevangenenruil met veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi 

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg verbiedt ons land niet om de veroordeelde Iraanse diplomaat Assadollah Assadi uit te leveren aan Iraanse autoriteiten. “De rechter heeft de vraag van de eisers ongegrond verklaard,” zegt meester Chloë Georgiev, die de belangen behartigt van de in Iran opgesloten Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele. In theorie kan Vandecasteele nu worden geruild met Assadi, in het kader van de zogenaamde Iran-deal, het protocol dat België en Iran hebben afgesloten over de overdracht van veroordeelde gevangenen.