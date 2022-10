Rockband Jefferson Airplane krijgt ster op 'Walk of Fame' in Hollywood

Op 13 oktober zullen zangeres Grace Slick (82), bassist Jack Casady (78) en gitarist Jorma Kaukonen (81) de ster onthullen - het wordt al de 2737ste plaquette op het beroemde voetpad. Gastsprekers zijn de muzikanten John Densmore (The Doors) en Mickey Hart (Grateful Dead).

Midden jaren zestig, tijdens de flowerpowerbeweging in Californië, werd in San Francisco de legendarische band Jefferson Airplane opgericht. Naast Slick, Casady en Kaukonen bestond de vaste bezetting uit de in 2018 overleden zanger Marty Balin, de in 2016 overleden rocker Paul Kantner en de in 2005 overleden drummer Spencer Dryden.

De band stond bekend om zijn psychedelische bluesrock en hits als 'Somebody to Love' en 'White Rabbit'. In 1968 toerde Jefferson Airplane door Europa met The Doors. Op het rockfestival Woodstock 1969 trad de band op naast muziekgrootheden als Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez en The Who. In 2016 werden de bandleden geëerd met een speciale Grammy Award voor hun hele carrière.