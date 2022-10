Rondkomen met 60 euro per week: Menen organiseert  inleefweek voor Dag tegen Armoede

Maandag 17 oktober, dat is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Over de hele wereld vragen organisaties en steden en gemeenten aandacht voor de strijd tegen armoede. In Menen maken ze er meteen een hele week van. De stad organiseert een inleefweek waarin deelnemers moeten rondkomen met amper 60 euro. Dat is het wekelijks leefgeld dat mensen in armoede krijgen van het sociaal huis. Als koppel krijg je 100 euro per week, per kind 20 euro. Ervaringsdeskundigen zullen tips en tricks geven.

"Het is belangrijk dat mensen weten wat het is om in armoede te leven", zegt schepen van Sociaal Beleid Angelique Declercq(Vooruit). "We willen ook dat mensen beseffen dat het iedereen kan overkomen. Bovendien willen we met deze week werken aan meer verbinding, we willen mensen dichter bij elkaar brengen, arm én rijk."

De inleefweek start maandag, inschrijven doe je via de website van de stad.