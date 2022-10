Saudi-Arabië organiseert in 2029 de Aziatische Winterspelen in nog niet gebouwd skiresort en wellicht met kunstsneeuw

De Aziatische Winterspelen werden voor het eerst in 1986 georganiseerd. Het programma komt in grote lijnen overeen met dat van de Olympische Winterspelen. Er worden competities in het skiën, snowboarden, schaatsen en kunstschaatsen georganiseerd. Het gaat in totaal over 47 evenementen, waarvan 28 op sneeuw en 19 op ijs. Die spelen zouden dus in 2029 plaatsvinden in Saudi-Arabië.

Het land zet al enkele jaren hard in op de organisatie van grote sportevenementen, vooral om hun imago op te poetsen. Saudi-Arabië wordt door verschillende ngo's beschuldigd van het op grote schaal schenden van de mensenrechten.