Minder ijspistes en kerstverlichting (deels) gedoofd: zo besparen gemeenten op energie tijdens de kerstperiode

In Lievegem doven ze de kerstverlichting volgens een bepaald regime. “We volgen eigenlijk de straatverlichting, want de kerstverlichting hangt daarmee samen. Dat is in veel gemeenten zo”, zegt burgemeester Kim Martens (CD&V). Ook in Jabbeke hangt de kerstverlichting samen met de straatverlichting. “Ze zal dus ook van 23 tot 5u gedoofd zijn in de weekdagen”, duidt burgemeester Frank Casteleyn (CD&V).



Fluvius bevestigt dat de kerstverlichting vaak gekoppeld is aan de straatverlichting: "Als de straatverlichting uitgaat, gaat de kerstverlichting dus mee uit", aldus woordvoerder Björn Verdoodt. "Slechts een kleine minderheid van de gemeenten heeft de kerstverlichting op andere circuits aangesloten, waardoor die apart bediend kan worden."