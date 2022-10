Sint-Joost-ten-Node verplicht personeel om een dag per week te telewerken door energiecrisis

"Door die sluiting kunnen we drie dagen per week geen energie gebruiken, waardoor we twintig procent van onze energiefactuur kunnen besparen. Ook de vergaderzalen zullen dicht blijven", aldus Kir (onafhankelijk). "Dit zijn geen leuke maatregelen, maar als de situatie niet verandert zullen we er nog meer moeten nemen. Helaas hebben we geen keuze, want we willen ons personeel aan het werk houden."



Het schepencollege overwoog ook om het gemeentelijk zwembad tijdelijk of deels te sluiten, maar daar is nog geen beslissing over genomen. "De gesprekken lopen nog", aldus Deleu.