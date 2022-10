Sint-Niklaas kiest voor echte ijspiste en heeft een plan om het energieverbruik ervan zo klein mogelijk te houden

Verschillende gemeenten kiezen ervoor om geen echte ijspistes te leggen deze winter omdat ze veel energie verbruiken. Gent kiest bijvoorbeeld voor een rolschaatspiste en soms wordt er ook voor kunstijs gekozen. Sint-Niklaas vindt kunstijs minder geschikt voor winterse ontspanning: "Het is geschikt als krachtsport, veel minder als ontspanning. En door het snijden van de ijzers in de plastieken schaatsbaan komen er overal microplastics in de omgeving terecht". De stad wil liever echt ijs op de piste hebben en nam samen met de organisator maatregelen om dat mogelijk te maken tegen een zo laag mogelijk verbruik.