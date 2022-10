Aantal kleuters in buitengewoon onderwijs is laatste 5 jaar spectaculair gestegen, katholieke koepel maakt zich grote zorgen

Stefan Grielens van het Vrij CLB Netwerk nuanceert de cijfers. "De stijging komt er na een jarenlange daling", zegt hij aan VRT NWS. "Tien jaar geleden zat het aantal net iets lager dan nu het geval is. Met het M-decreet zagen we lang een daling." Het M-decreet voorzag de mogelijkheid om kinderen met een beperking les te laten volgen in het gewone onderwijs. Dat M-decreet wordt vervangen door het zogenoemde "Leersteundecreet".

Die bijsturing zou zo mee bijdragen tot de stijging die we nu zien. Tegelijk doet de stijging zich voornamelijk voor bij twee groepen kinderen. Aan de ene kant bij de groep die in aanmerking komt voor het zogenoemde type 2-onderwijs. "Dat zijn voornamelijk kinderen met een wat zwakkere begaafdheid", legt hij uit. "De criteria daarvoor zijn aangepast en de groep die in aanmerking komt, is groter geworden. Daarnaast is er een stijging bij de groep van leerlingen met het label autismespectrumstoornis."

Ook de coronapandemie kan een rol hebben gespeeld. "Vorig jaar was er ook al een spectaculaire stijging", weet Grielens. "Voor zwakkere leerlingen heeft het een grotere impact wanneer schooldagen gemist worden. Mogelijk worden ze zo sneller doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. We gaan er te snel van uit dat het buitengewoon onderwijs dé oplossing biedt. Het blijft belangrijk om niet te snel door te verwijzen. Anders ontneem je soms kinderen ontwikkelingskansen."