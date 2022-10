Stad Brussel behoudt schaatspiste ondanks hoge energieprijzen

Het was CD&V-gemeenteraadslid Bianca Debaets die het onderwerp aansneed. Zij is van mening dat een energieverslindende schaatsbaan overbodig is in het huidige klimaat van de energiecrisis. "Een rolschaatspiste zoals in Gent zou een energievriendelijker alternatief zijn", vindt Debaets. "Ik denk dat klein en groot zich daar ook prima kunnen vermaken. Het zorgt ook voor een feestelijke sfeer, je kan er ook wat eetstandjes rond plaatsen. Dus, het lijkt mij een prima alternatief", besluit Debaets.