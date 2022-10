Stad Leuven gaat Martelarenplein herinrichten: "Leuvenaars willen vooral een groener plein"

De stad heeft in juni 2020 een digitale bevraging rondgestuurd naar over het Martelarenplein. De bevraging werd verspreid over de hele stad, ook de lokale handel en horeca werden betrokken. Iedereen kon ideeën indienen over verschillende thema’s zoals groen, mobiliteit, ontmoeting en erfgoed. In totaal leverde die studie zo’n 250 ideeën op. Op basis van die ideeën heeft elk bureau een wedstrijdvoorstel uitgewerkt.