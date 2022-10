Straat in centrum Sint-Truiden geëvacueerd na gaslek

In de cafetaria kregen de buurtbewoners een koffie en er was eerstehulpverlening voor wie ongerust was. Marieke Dewolfs moest er toch even bekomen van de schrik. "Plotseling kwam de buurman bellen, en die moest lang bellen, want we waren nog niet wakker. Dan hebben we snel onze kleren aanschoten en werden we meteen naar het zwembad gebracht." Ook Tina Giacomelli moest nogal bruusk aan haar dag beginnen. "Er kwam iemand op het raam kloppen, ik ging opendoen en ze riepen meteen 'Buiten, buiten, buiten!' maar mijn zoon lag nog te slapen. Ik ben hem meteen gaan wakker maken. En hier zit ik nu, half aangekleed. Maar we zijn goed opgevangen, dat is het belangrijkste!"