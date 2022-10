Straatverlichting doven? Ook voor dieren een goed idee

Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen windt er geen doekjes om. Onze regio is wellicht het meest verlicht ’s nachts in heel Europa. “Als je naar nachtelijke satellietbeelden kijkt dan is Vlaanderen één grote lichtvlek. Vlaanderen is eigenlijk een beetje te goed verlicht.” En al dat kunstlicht heeft ook gevolgen voor de fauna en flora. “Er is best veel onderzoek naar gedaan en kunstlicht heeft wel degelijk een verstorende invloed op de natuurlijke omgeving.”