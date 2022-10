UGent-studenten protesteren tijdens openingscollege De Croo tegen stijgende energieprijzen en besparingsmaatregelen

Volgens Sander Claessens raakt de economische crisis ook de studenten hard. Dat is onder andere te merken aan de hogere kotprijzen en de duurder wordende studentenrestaurants. "Maar we voelen het ook aan de universiteit die maatregelen begint te nemen", gaat hij verder. "Zo zetten ze de temperatuur lager in de aula’s. De UGent wil na 16.00 uur alles op 19 graden zetten." Maar dat vinden de actievoerdes niet eerlijk. "Je hebt tegelijk energiemultinationals, zoals Engie Electrabel, die miljarden winst maken terwijl de studenten en de bevolking in de kou moeten zitten. Studenten krijgen meer financiële problemen, moeten meer werken, waardoor ze minder kunnen studeren en dus het risico lopen niet te slagen dit jaar."