Suzan Danielbrug geopend in Brussel, vernoemd naar lesbische activiste: "Het is een zichtbaar signaal dat samenleving veranderd is"

In 1953 besloot de Brusselse een homorechtenvereniging op te richten: het Centre Culturel Belge Cultuurcentrum België (CCB). Het was de eerste dergelijke vereniging in ons land. "Het is zeer uitzonderlijk dat een vrouw aan de basis ligt van de homobeweging in ons land", zegt Jonas Roelens, docent gendergeschiedenis aan de UGent aan VRT NWS. "In de ons omringende landen waren het altijd mannelijke initiatieven."

"Het was een tijdsperiode waarin het niet evident was om zo'n organisatie op te richten", gaat Roelens voort. "Homoseksualiteit was al een gigantisch taboe, maar het feit dat ze een vrouw was, maakte dat het zeker niet van een leien dakje is gelopen."



FOTO - Suzan Daniel in haar jonge jaren: