Technopolis on Tour voor het eerst in Lommel: "We willen kinderen stimuleren om te kiezen voor een STEM-richting in het middelbaar"

1.200 leerlingen kwamen naar de wetenschapsshow kijken. “De vraag om dit in Lommel te organiseren was er al langer”, zegt Peter Vanderkrieken (CD&V), schepen van jeugd, onderwijs en cultuur in Lommel. “We hebben in onze stad heel wat STEM-opleidingen waarvoor we de kinderen graag warm maken. Op deze ludieke en leuke manier, met de nodige sensatie, hopen we dat dat gelukt is.”