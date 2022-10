Tochthonden zijn nu bijzonder populair, maar eigenlijk van alle tijden

In deze energiecrisis probeert iedereen zijn verwarmingskosten te drukken en dan haalt de Vlaming met plezier een goeie ouwe tochthond in huis. Die werd in het voorbije jaar 6 keer meer verkocht dan het jaar daarvoor. In september was er zelfs een stijging in de verkoopcijfers van 1800 procent vergeleken met augustus. En de winter moet nog beginnen!