UNIZO vraagt winkels om deuren niet meer open te laten staan om jaar rond energie te besparen

Heel wat ondernemers zien zwarte sneeuw door de energiecrisis. "Het is erger dan corona, heel wat zaken zitten nu al door hun financiële reserves heen", klinkt het bij UNIZO Oost-Vlaanderen. De koepelorganisatie heeft sinds kort een speciale energielijn om vragen te beantwoorden, die staat roodgloeiend. "We krijgen heel veel bezorgde telefoontjes over energiefacturen. Ondernemers kunnen die kosten niet zomaar helemaal doorrekenen aan de klanten. We lichten ze daarom in over de steunmaatregelen waar ze een beroep op kunnen doen." UNIZO geeft ook aanbevelingen om de kosten te drukken. Winkeliers wordt bijvoorbeeld gevraagd om de deuren niet open te laten staan.