Van topdirecteur in de haven naar leraar in de klas: "Ik had vroeger al veel respect voor leraren, nu nog veel meer"

Sandra De Canck is 47 en werkte 23 jaar bij het loodswezen in Antwerpen. In die functie moest ze voortdurend overleggen met vele partijen in de haven en ze beheerde veel moeilijke dossiers. Nu staat ze voor de klas in het GO! Atheneum in Antwerpen. Ze geeft er 9 verschillende vakken, van internationale handel tot logistiek. Haar leerlingen zitten in het derde, vierde, vijfde en zesde jaar ASO,TSO en BSO.