Van vroeger naar bed tot nog maar 2 keer per week douchen: zo besparen burgemeesters op hun eigen energiefactuur

Opvallend: de helft van de burgemeesters die de bevraging invulde denkt 2 keer na voor ze in de douche stappen. De helft doucht minder lang, ruim een kwart doucht minder warm, een minderheid van 10 burgemeesters doucht minder vaak. Karolien Eens (Vooruit) is burgemeester van Tessenderlo en behoort tot die laatste groep: "Ik douche nu 2 keer per week. Nu is het niet zo dat ik hiervoor de gewoonte had om dagelijks te douchen, maar het gebeurde toch vaker. Het is niet zo dat ik me niet dagelijks was, alleen doe ik dat nu vaker aan de lavabo".