Vanavond om 22 uur start 24 urenstaking bij spoorwegen, drie kwart van treinen zal niet rijden

Vanavond om 22 uur start een 24 urenstaking bij de spoorwegen. In Vlaanderen en in Brussel zal drie kwart van de treinen morgen niet rijden, er is wel een minimale dienstverlening. De spoorvakbonden willen met hun actie druk zetten op de begrotingsbesprekingen van de federale overheid. Reizigersorganisatie TreinTramBus betreurt de staking, maar deelt de bezorgdheid van het NMBS-personeel over de personeelstekorten.