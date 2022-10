Minister Vandenbroucke (Vooruit) waarschuwt: "Mensen zien risico niet meer, maar coronavirus is er nog"

"Het is het moment om eraan te herinneren dat er een vrij belangrijke circulatie van het virus is en dat we aan het begin van een golf staan", zegt Vandenbroucke. Volgens cijfers van Sciensano zijn tussen 27 september en 4 oktober per dag op weekbasis gemiddeld 28 procent gestegen.

"Misschien worden we geconfronteerd met de preventieparadox", zegt Vandenbroucke. "We hebben efficiënte maatregelen genomen, zoals vaccinatie. We weten dat ventilatie effectief is. Maar omdat we maatregelen nemen die doeltreffend zijn én die gevolgen hebben, wordt het risico als minder groot ervaren. We mogen ons niet door die preventieparadox laten vangen."

De minister benadrukt het belang van de boostercampagne die nu aan de gang is. Maar ondanks de sterke inspanningen van de overheden, zijn de resultaten daarvan in Wallonië en Brussel tot nu toe onvoldoende. "Onze modelbeheerders zeggen dat we minstens 50 procent van de kwetsbare bevolking moeten hebben, waarbij onder andere alle 50-plussers opnieuw moeten worden ingeënt met een booster. Daar zijn we ver van af, vooral in Wallonië en Brussel", zei hij. "Mensen zien het risico niet meer, maar het is er nog. Daarom moeten we dringend de campagne versnellen."