Vergadert het Europees Parlement (tijdelijk) enkel nog in Brussel om energie te besparen? "Dit circus is niet vol te houden" 

Eén keer per maand vergadert het Europees Parlement niet in de Europese gebouwen in Brussel, maar in de zetel in Straatsburg in Frankrijk. Dat is zo vastgelegd in het verdrag van Amsterdam in 1997. Bij wijze van politiek compromis kreeg Straatsburg toen de hoofdzetel toegewezen van het Europees Parlement. Het gros van de andere Europese activiteiten zit in de gebouwen in Brussel.