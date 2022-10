Virologen vragen systematische screening van rioolwater op poliovirus: "We mogen niet achterop blijven"

Het is dus mogelijk dat de circulatie van het poliovirus bij ons afwezig is, dankzij extra inspanningen na de mazelen-epidemie. Alleen weten we het niet, want in België is er geen systematische screening van het rioolwater op poliovirus. "Meten is weten. En we meten niet, dus we weten het niet", zegt Pierre Van Damme. Polio-experts in ons land hebben daarom aan de verschillende ministers van Volksgezondheid gevraagd om ook bij ons met zo’n screening te starten.