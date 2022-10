Vlaamse Waterweg mag stortplaats in Kruibeke heropstarten, onder voorwaarden: "Geen gevaar voor volksgezondheid"

Een "Pano"-reportage bracht eind augustus aan het licht dat via een stortplaats, uitgebaat door overheidsbedrijf De Vlaamse Waterweg, in Kruibeke te veel uranium en kobalt naar De Schelde vloeide. Vlaams Minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) legde de werkzaamheden daarom stil en liet experts Ronny Blust en Patrick Meire van de Antwerpse universiteit advies geven over de impact op de volksgezondheid.