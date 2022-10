Voedselbank in Mol pleit voor wet die supermarkten verbiedt om voedseloverschotten te vernietigen

Tegelijk merkt de organisatie dat er minder voedsel binnenkomt via de supermarkten. Er is vooral een afname van groenten en fruit. "Winkels moeten nu ook bezuinigen, en slaan minder voorraden in. Dan is er ook minder "afval" en dat is goed. Maar als je ziet dat sommige winkels hun overschotten nog vernietigen, is dat heel jammer. "