Vormingen en filmpjes tegen seksuele intimidatie in uitgaansleven

Daarom worden de opleidingen ter beschikking gesteld van medewerkers in het nachtleven, maar ook van de medewerkers die werkzaam zijn in de horecagelegenheden binnen de culturele, jeugd- en sportsector. “We zorgen ervoor dat dit een breed gedragen plan is zodat we mekaar op een aangename en veilige manier kunnen blijven ontmoeten”, aldus Smet.