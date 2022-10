Vrijwilligers halen 2 ton afval uit mergelgroeve in Riemst

Het huzarenstuk kwam vooral tot stand door een intensieve voorbereiding van 1 vrijwilliger: Johan Janssen. De afgelopen 2 jaar is hij bezig geweest met het opruimen van de groeve. "Hij verzamelde al het afval in de groeve met een prikkertje, en heeft het allemaal in zakken gedaan", vertelt Mike Lahaye, de coördinator van de groeven in Riemst. Het afval lag verspreid over de hele groeve, omdat die soms onder water loopt, en het water het afval jarenlang kon meenemen. De gangen zijn samen 60 kilometer lang, dus het is een gigantische oppervlakte. "Afgelopen zaterdag hebben we de 350 zakken afval met een groep van 20 vrijwilligers naar buiten gebracht en in een grote container gegooid."