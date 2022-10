Vrijwilligers plukken appels voor de voedselbanken: “Nu de zon schijnt, net zo zalig als de druivenpluk in Frankrijk”

Het is stil in de boomgaard in de Fikkeplas in Stevoort en de zon schijnt op de felrode appels. Ann haar pluktas is weer vol en ze tast de appels over in een kistje. “Ik wilde vroeger altijd druiven gaan plukken in Frankrijk, maar dit is net zo zalig”, zegt Ann. “Het geeft ook een goed gevoel iets te kunnen doen voor anderen die het moeilijk hebben.” Wim staat op een ladder en plukt gretig. “Zeker zo leuk als een wandeling”, lacht hij. “En fijn dat we er anderen mee helpen.”