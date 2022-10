VS en Zuid-Korea lanceren raketten als reactie op Noord-Koreaanse test

Volgens het Zuid-Koreaanse leger hebben de VS en Zuid-Korea zogenaamde grond-grondraketten afgevuurd aan de oostkust van Zuid-Korea in de richting van de Japanse Zee. Het zou gaan om een test en een reactie op de raket van Noord-Korea. Dinsdag had Pyongyang een ballistische raket afgevuurd richting de Japanse Zee. Het was de eerste keer in bijna vijf jaar dat een Noord-Koreaanse raket over Japan vloog.

Japan, Zuid-Korea, de VS en de NAVO hebben de test scherp veroordeeld. Als directe reactie dropte het Zuid-Koreaanse leger twee precisiebommen in de Gele Zee. Bovendien zijn er gezamenlijke vliegmanoeuvres gehouden met Amerikaanse F-16-straaljagers. De Gele Zee ligt tussen China en het Koreaanse schiereiland.