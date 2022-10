Huis in Menen tijdelijk onbewoonbaar door brand

De hulpdiensten in Menen kregen maandagavond een oproep over hevige rookontwikkeling in het centrum van de stad. Zelfs het kruispunt van de Leopoldstraat met de Koning Albertstraat was nauwelijks zichtbaar door de rook. Op de hoek stond een huis in brand. Het vuur ontstond in de keuken.

De bewoonster en haar hond konden het huis op tijd verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade is groot. Op de bovenverdieping is alles pikzwart door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. De bewoonster en haar hond verblijven nu tijdelijk op een andere plek.