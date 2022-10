Zes Herkse basisscholen en stadsbestuur vormen de Klimaatbende: "We gaan voor minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot"

"We zijn vandaag gestart om met de oudste leerlingen na te denken over maatregelen die we kunnen nemen om ons energieverbruik te verminderen", zegt directeur Raf Vangeel van basisschool Herx. "We hebben de laatste weken al zelf actie ondernomen zoals verwarmingen op de gang preventief dichtdraaien of lichten doven als dat kan. Maar we zijn ervan overtuigd dat onze kinderen zelf ook nog met goede ideeën zullen komen."