8 gemeenten van politiezone CARMA gaan op dezelfde manier beboeten

Het GAS 5-reglement zorgt ervoor dat gemeenten in een zone 30 of zone 50 snelheidsovertredingen mogen vaststellen en beboeten. “Op die manier kunnen we als gemeente investeren in materiaal om overtredingen vast te stellen, en ook een deel van die investeringen recupereren”, aldus Marco Goossens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen.