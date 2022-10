Ouders vervangen leerkrachten voor "Dag van de Leerkracht" in Ooigem

Traditioneel wordt het lerarenkorps in heel wat Vlaamse scholen in de bloemetjes gezet op de dag van de Leerkracht. In Het Vlinderbos gebeurde dat op een speciale manier: de leerkrachten werden op non-actief gezet en mochten genieten van een ontbijt, een yogasessie en een reeks andere gezellige bezigheden. Ondertussen verving een delegatie van het Oudercomité de leerklachten in de klas. "Het is een win-winsituatie want blijkbaar was iedereen tevreden. De leerkrachten, de ouders én de leerlingen", zegt directrice Stefanie Duyvejonck.