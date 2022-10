Na dodelijk schietincident op filmset: Alec Baldwin treft schikking met familie overleden beeldregisseur

De schikking werd bekendgemaakt in een schriftelijke verklaring van de betrokken partijen. Daarin wordt ook de weduwnaar van Halyna Hutchins geciteerd. "We hebben een schikking bereikt met Baldwin en de producenten en zullen daarom onze klacht laten vallen", aldus Matthew Hutchins. "Ik ben niet geïnteresseerd in het aanwijzen van een schuldige, iedereen is het erover eens dat de dood van Halyna een tragisch ongeluk was."