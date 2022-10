Alweer sluikstort in Haaltert: gemeente hoopt overtreders te vatten via mobiele camera’s

Voor de tweede keer in een week tijd is in de Bunderstraat in Denderhoutem, deelgemeente van Haaltert een sluikstort gevonden. Onbekenden hebben op een landweg een lading bouwafval en etensresten achtergelaten. Schepen Phaedra van Keymolen (CD&V) heeft geen begrip voor de daders: “Dit is niet zomaar een papiertje dat je op straat gooit, dit gaat om kilo’s bouwafval dat daar doelbewust gedumpt is en waar de gemeenschap voor opdraait. Het is asociaal gedrag en onbegrijpelijk, omdat er ook een containerpark is. Daar kunnen burgers en ook kmo's terecht.”