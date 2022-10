Amerikaanse president Biden bezoekt Florida na orkaan Ian: "Wederopbouw kan jaren duren"

"Later, wanneer de tv-camera's vertrokken zijn, zullen we nog steeds bij jullie zijn", zei Biden woensdag (plaatselijke tijd) tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen stad Fort Myers.

Biden benadrukte dat de wederopbouw veel tijd zou kosten en dat het jaren zal duren om alle schade te herstellen. Ondertussen gaat de zoektocht naar vermisten in Florida voort.

Ian ging vorige week in Florida aan land als een orkaan van categorie 4 (van 5). Op zijn weg door de staat richtte hij enorme schade aan en eiste hij tientallen levens. Amerikaanse media schatten het aantal op minstens 80. CNN telde meer dan 100 doden in Florida. Vele huizen zijn verwoest en wegen zijn weggespoeld. Volgens de media is de schade op het eiland Sanibel bij Fort Myers zo ernstig dat het onduidelijk is wanneer het weer bewoonbaar zal zijn.

Biden en zijn vrouw Jill overschouwden de situatie woensdag onder meer vanuit een helikopter. "Ik denk dat de discussie over het al dan niet bestaan van de klimaatverandering voorbij is en dat we er iets aan moeten doen", zei Biden.