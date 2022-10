Vlaams-Oekraïense Anastacia Galouchka net terug van Izjoem: "Heroveringen zijn opsteker, maar militairen beseffen dat winter niet in voordeel is"

Na een paar weken van relatieve rust is er in de oorlog in Oekraïne veel gebeurd de voorbije dagen. Het Oekraïense leger herovert met mondjesmaat terrein dat door de Russen een paar dagen geleden nog werd geannexeerd. Onder meer in de regio rond Charkov in het noordoosten, en in de oostelijke steden Izjoem en Liman boekten de Oekraïners successen. En ook in de buurt van Cherson in het zuiden lijkt de opmars zich door te zetten.