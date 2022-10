Artsen AZ Sint-Lucas brengen theaterstuk 'God van de Slachting' voor het goede doel

Buiten de theaterzaal zijn de vier ook collega's in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Maar door samen theater te maken, hebben ze elkaar ook op een andere manier leren kennen. "Je leert elkaar zeer goed kennen", zegt psychiater Koen Willems. "Zowel in leuke als in moeilijke tijden want het is niet altijd eenvoudig, moet ik zeggen. Het is toch een krachttoer om de tekst uit je hoofd te leren en elkaar aan te voelen, maar het is bijzonder leuk om te doen."