Door ruimtetuig getroffen asteroïde laat 10.000 kilometer lang spoor van stof en puin achter

Of de zogenoemde DART-missie (voluit Double Asteroid Redirection Test, en tevens een knipoog naar het darts-spel waar we met een welgemikt pijltje doel proberen treffen) geslaagd is, weten we pas met zekerheid over enkele weken. Dimorphos draait als een "maantje" rond de grotere asteroïde Didymos. Wetenschappers volgen nu nauwgezet op of de baan van Dimorphos rond haar grote broer effectief is veranderd. (lees door onder de simulatiefoto)