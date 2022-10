Bakker Lieven De Knock is trots dat zijn bakkerij sleutelrol speelt in internationale filmproductie

"The Last Front" situeert zich in het Vlaanderen van de Groote Oorlog (1914-1918) en vertelt het verhaal van een aantal Vlaamse gezinnen die op de vlucht zijn voor de oorlogswaanzin. De Gentse regisseur Julien Kerknawi (28) kon een internationale topcast strikken. Iain Glen (Game of Thrones), Sasha Luss (hoofrol in Anna van Luc Besson), David Calder (The World is not Enough, Superman) en Joe Anderson (The Grey) zijn klinkende namen in de internationale filmwereld. Koen De Bouw, onze Vlaamse topacteur, speelt ook een sleutelrol in de film. “Ik heb het script niet gelezen, dus ik weet niet wat ze precies zullen opnemen in mijn bakkerij. Gelukkig maar, want ik ben nu al zenuwachtig genoeg. Maar het zou gaan om een belangrijke plotwending. We zullen wel ontdekken hoe de scene past in geheel, als we de film kunnen gaan bekijken in de bioscoop.”