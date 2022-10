Bedrijf veroordeeld omdat vrouwelijke werknemer werd gepest op basis van geslacht

De arbeidsrechtbank baseerde zich op de Welzijnswet, die bepaalt hoe werkgevers moeten omgaan met het welzijn van hun werknemers, en dus niet op discriminatie- of seksismewetten. Volgens Liesbet Stevens van het Instituut is het een uitzonderlijke uitspraak, omdat het zelden voorkomt dat collega's willen getuigen over seksisme: "Het komt nog steeds uiterst zelden voor dat een rechtbank zich over dit soort zaken uitspreekt, met name door het gebrek aan bewijs. Maar ook, en dat blijkt uit een groot aantal studies, omdat seksisme en vrouwenhaat erg aanvaard blijft in onze bedrijfscultuur. Het is hoopgevend dat deze dame aan de alarmbel heeft durven trekken, dat ook haar collega’s de problematiek erkenden en de rechtbank deze veroordeling heeft kunnen uitspreken.”