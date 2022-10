"Blanche en zijn peird" reden als eersten op E17 tussen Lauwe en Kortrijk

De volledige E17 (E3) tussen Rekkem en Antwerpen was in 1973 klaar. Volgend jaar is dat dus 50 jaar geleden. Erfgoed Zuidwest is op zoek naar verhalen van mensen die het toen allemaal van dichtbij meemaakten. Ze doen dat via heemkundige kringen. Marieke De Smet: "Dat kan iets zijn dat een hevige impact heeft gehad, maar dat kunnen ook kleine of ludieke verhalen zijn. Bijvoorbeeld jeugdverenigingen die op de bergen aarde gingen spelen of een voetbaltrainer die spelers zware oefeningen deed doen. We krijgen verhalen van mensen die met hun lief naar de aanleg gingen kijken, maar ook mensen die onteigend zijn geweest, die er vlak naast woonden."

Het is de bedoeling dat de verhalen over 50 jaar E17 vanaf augustus volgend jaar verspreid worden via verschillende projecten.