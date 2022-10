Bpost klaar voor de toekomst met nieuwe pakjessorteermachine in Antwerpen: "20.000 pakjes per uur"

In het sorteercentrum van bpost aan de Noorderlaan in Antwerpen zijn ze klaar voor de toekomst. "De laatste 3 jaar was er een enorme stijging in het aantal pakjes dat we verwerkten" zegt de woordvoerder van bpost, Veerle Van Mierlo. "Momenteel is het een klein beetje gestabiliseerd omdat het leven voor iedereen duurder is geworden. Maar voor de eindejaarsperiode verwachten we weer een grote stijging. Zo werden er vorig jaar tijdens de eindejaarsperiode tussen de 600.000 en 700.000 pakjes per dag door bpost geleverd."