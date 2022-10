Brusselse hogeschool Odisee zet onderwijs in de verf met ludieke totebags: "Ik heb 3 maanden vakantie. En jij?"

De inschrijvingscijfers in de lerarenopleidingen aan de hogeschool liggen dit academiejaar dan ook hoger dan het voorbije jaar. Vooral zij-instromers lijken hun weg te vinden naar het onderwijs. "En niet enkel de cijfers liggen hoger, ook het enthousiasme en de goesting spatten er vanaf bij onze studenten", zegt Naessens, "In de media hoor je continu doemverhalen, maar in de praktijk zien we dat de motivatie net erg groot is om voor de klas te staan en in het onderwijs aan de slag te gaan. Met onze campagne willen we dat gevoel een luidspreker geven."