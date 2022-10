Buren ongerust over werken luchthaven Deurne: "We vrezen voor PFAS-risico door opwaaiend stof"

Er wordt ook volop gegraven op een plaats waar een tijdje blusoefeningen van de brandweer waren, stelt de buurt vast. Bewoners vragen zich af of er daar ook PFAS in de grond is terechtgekomen. "De luchthaven is opgenomen in de lijst van de sites met mogelijke PFAS-verontreiniging omdat er blusoefeningen zijn gebeurd, mogelijk met schuim waar PFAS inzat", zegt Karl Vrancken, die de aanpak van de PFAS-verontreiniging in Vlaanderen coördineert. "Er werd op de luchthaven een beperkte verontreiniging met PFAS vastgesteld. Daarom is dat gezondheidsadvies gegeven maar dat betekent niet dat er een verbod zou zijn op werkzaamheden. Er wordt wel aangeraden om de stofverspreiding maximaal te beperken." Er komt later nog een uitgebreid onderzoek om te bekijken of sanering nodig is.